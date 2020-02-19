Югорские дороги перекрыли из-за метели

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:33:31+03:00

Жителям региона нужно быть вдвойне аккуратнее при такой погоде

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В течение 18 февраля 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду, в западных районах пройдет даже сильный снег с метелью. По данным центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Югры, на дорогах видимость значительно ухудшается.

В связи с погодой возрастает вероятность обрывов линий связи. Остерегайтесь обрушения слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих рекламных конструкций.

Также возможны аварии, связанные с нарушением работы ЖКХ, объектов энергетики и связи, систем жизнеобеспечения населения. Сотрудники госавтоинспекции предпримут все силы, чтобы не произошло увеличения количества ДТП и образование заторов на трассах.

- Жителям необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, - заявили специалисты югорского центра гидрометеорологии.

Незамедлительно звоните по телефону вызова экстренных служб 112 в случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека. Силы МЧС Югры находятся в готовности к оперативному реагированию на ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU