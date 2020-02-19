19 Февр. 2020 2020-02-19T08:31:17+03:00

В Ханты-Мансийске выберут территории для благоустройства. фото администрации города

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийске проводится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий по благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. По информации администрации города, голосование состоится с 17 по 27 февраля 2020 года.

Для выбора представлены несколько общественных территорий: природный парк «Самаровский чугас», территория по улице Энгельса – Пионерской, детская игровая площадка в районе набережной по улице Бориса Щербины.

Хантымансийцы могут также выбрать: устройство дог-боксов, сети велодорожек по улице Гагарина – Энгельса, благоустройство улицы Дзержинского, благоустройство спортивной площадки в парке имени Бориса Лосева или благоустройство территории по улице Калинина – Лопарева в районе Югорской шахматной академии.

Жители Ханты-Мансийска старше 14 лет могут принять участие в голосовании в режиме онлайн на портале Открытого Правительства Югры «Открытый регион – Югра»

С дизайн-проектами благоустройства территорий можно ознакомиться по ссылке

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU