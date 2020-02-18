2020-02-18T16:15:35+03:00
Общество

Появилась возможность подать заявку на грант главы Сургутского района

НКО смогут получить до миллиона рублей
Руслан Савинов
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Появилась возможность подать заявку на грант главы Сургутского района. Фото администарции района.Появилась возможность подать заявку на грант главы Сургутского района. Фото администарции района.
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На финансовую поддержку в виде гранта могут рассчитывать НКО Сургутского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что рроекты некоммерческих организаций должны быть связаны с патриотическим воспитанием, популяризацией ЗОЖ, волонтерством и другими социальными видами деятельности.

Чуть ранее глава района Андрей Трубецкой сообщал, что в бюджете муниципалитета запланированы расходы около 9 миллионов рублей на выдачу грантов.

- Мы для себя давно определили, что решение важных вопросов в районе не может обходиться без участия жителей, а зачастую и без их помощи. Есть спрос на определенные услуги, наши граждане создают НКО и оказывают их, – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Добавим, что претендовать на грант могут только те НКО, что зарегистрированы именно на его территории. На реализацию проектов НКО смогут получить до миллиона рублей.

Подать заявку можно по ссылке.Телефон для дополнительных консультаций: 8 (3462) 52-90-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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