2020-02-18T16:06:24+03:00
Общество

Туристы из Нидерландов посетили этностойбище в Нижневартовском районе

Впечатлений гостям хватит надолго
Руслан Савинов
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Туристы из Нидерландов посетили этностойбище в Нижневартовском районе. Фото администрации района.Туристы из Нидерландов посетили этностойбище в Нижневартовском районе. Фото администрации района.
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Группы голландских туристов интересно провела время на этностойбище «Карамкинское» в Нижневартовском районе. Подробности сообщила администрация муниципалитета.

Главной частью программы было катание на нартах:

- Как настоящий каюр, погоняя оленей, мчаться в лесную даль, – так туристы описали свою экскурсию. Он также отметили, что этими воспоминаниями они еще долго будут делиться с друзьями.

- Было замечательно увидеть часть старой России, которая находится так далеко. Даже мои русские друзья не сразу нашли, где это. Я на самом деле рад увидеть столько снега, потому что в моей стране выпадает всего около пяти сантиметров в год. Здесь очень красиво, - поделился эмоциями турист из Нидерландов Эферт Компахнэр.

Отметим, что добраться до стойбища «Карамкинское» не составит труда. Большинство постетителей признают: возможность хотя бы на день окунуться в самобытную культуру и традиции народов ханты, уходящие глубоко в века, не просто счастливый случай, а большая удача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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