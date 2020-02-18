Когалымские школьники и студенты научились оказывать первую помощь

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:59:12+03:00

Теперь ребята в любой ситуации не растеряются и смогут спасти жизнь

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В Когалыме прошел конкурс по оказанию первой помощи пострадавшим. По информации администрации города, конкурс проводится уже второй год подряд.

На первом этапе участникам предложили пройти тест с вопросами по оказанию первой помощи. Они отвечали, как помочь при кровотечениях и травмах различной тяжести, ожогах и переохлаждениях, как действовать в случае асфиксии.

Уже на практическом этапе команды продемонстрировали свои навыки в выполнении сердечно-легочной реанимации.

Испытания длились около двух часов. Каждый участник прочувствовал, как сложно проводить реанимационные действия.

- Главное– не запаниковать и не растеряться. В реальной ситуации помощь оказывать придется не тренажеру, а человеку. Всего за три минуты пострадавший может умереть от потери крови при артериальном кровотечении, через 4-6 минут после остановки сердца наступают необратимые повреждения головного мозга и рядом не всегда оказывается человек, который сможет прийти на помощь. Поэтому важно приобретать не только теоретические, но практические навыки, - сообщили организаторы мероприятия.

Добавим, что первое место заняла команда политехнического колледжа, второе - школы № 1 и третье - школа № 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU