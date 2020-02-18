2020-02-18T15:54:00+03:00
Общество

Югорчан призвали голосовать за победителей конкурсов в рамках фестиваля «Дух огня»

Голосование продлится до 25 февраля
Руслан Савинов
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Югорчан призвали голосовать за победителей конкурсов в рамках фестиваля «Дух огня». Фото с сайта фестиваля.Югорчан призвали голосовать за победителей конкурсов в рамках фестиваля «Дух огня». Фото с сайта фестиваля.
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Третий, он же заключительный, этап открытых конкурсов XVIII фестиваля «Дух огня» стартовал сегодня, 18 февраля. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Югорчане начали уже выбирать понравившиеся микрофильмы, фотографии, рисунки и комиксы. Голосование продлится до 25 февраля. Претенденты на победу размещены на официальном сайте «Духа огня».

К сожалению, некоторые присланные на работы не соответствовали условиям конкурса. Например, хронометраж микрофильма превышал заявленное время. Организаторы подобные работы не допустили до голосования.

Награждение победителей конкурсов пройдет на церемонии открытия фестиваля «Дух огня» 6 марта 2020 года.

Также победителю международного конкурса комиксов «Фильмы, которые я бы хотел увидеть» по решению экспертного жюри вручат сертификат на прохождение мастер-класса в «Цехе анимации» большого фестиваля мультфильмов в марте 2020 года в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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