Ухудшение погоды продолжится в Югре

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:29:45+03:00

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На территории ХМАО завтра, 19 февраля, местами сохранится неблагоприятная погода. Югорчан ждет умеренный снег, метель и ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Такие данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ветреная погода с порывами до 16 метров в секунду с метелью сохранится в большинстве районов округа до 21 февраля, - отметили синоптики.

В связи с этим главное управление МЧС России по ХМАО предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

- Во время метели и ухудшения видимости водителям транспортных средств необходимо быть предельно осторожными и внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию, строго выполнять требования дорожных знаков. В период непогоды желательно воздержаться от выезда на автотрассы и зимние автодороги, - сообщили в МЧС Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU