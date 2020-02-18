В Нижневартовске открылась школа «ЭнерГений»
Губернатор региона Наталья Комарова дала старт работе зимней школы «ЭнерГений» в Нижневартовске. По данным правительства ХМАО, школа начала работу в рамках третьего международного научно-практического форума молодежи «Нефтяная столица».
Известно, что «ЭнерГений» – это пятидневный ознакомительный курс для учащихся 9-11 классов. Он позволит школьникам не только получить знания о нефтегазовой отрасли, но и познакомиться с организацией производственных процессов на практике.
- Для Нижневартовска и всего нашего региона это честь. Впереди вас ждет захватывающая научная неделя – лекции от экспертов нефтяных и горных вузов, посещение производственных объектов нефтегазового комплекса Югры, знакомство с инновациями в этой сфере. У вас будет возможность прикоснуться к легенде - Самотлору, - заявила Наталья Комарова.
Добавим, что участниками школы стали 85 человек. В их числе: победители и призеры международных и всероссийских предметных олимпиад, а также авторы инновационных проектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU