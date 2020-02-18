Пункты консультации мигрантов возобновили работу в Нижневартовске

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:57:03+03:00

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Первая в 2020 году встреча в рамках консультационного пункта адаптации и интеграции мигрантов на базе центра национальных культур прошла в Нижневартовске. Об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

В пункт мигранты могут обратиться за консультацией как самостоятельно, так и через национальные организации. Там люди получают самую актуальную информацию.

Кроме того, специалисты центра занятости населения напомнили, что информацию о вакансиях иностранные граждане могут найти на официальном сайте ведомства, либо обратившись лично в центр. Еще одной площадкой является портал «Работа в России».

Известно, что в базе данных центра занятости сейчас размещено двадцать вакансий для граждан стран СНГ. Отмечается, что чаще всего на постоянное местожительство в Нижневартовск приезжают граждане из Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU