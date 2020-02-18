Мошенники изобрели новые способы обмана югорчан

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:40:28+03:00

Аферы над доверчивыми гражданами происходят в регионе ежедневно

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В Югре за минувшие сутки, 17 февраля, произошло 15 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, югорчане лишились более 630 тысяч рублей.

На уловки аферистов на этот раз попадались мужчины среднего возраста и пенсионеры. Им предлагали защитить банковский счет от несанкционированного списания, предоставить бонусные баллы, перечислить аванс, купить - продать товар в интернете или оплатить сотовую связь.

Так, неизвестный с помощью персональных данных 34-летней сургутянки оформил микрозайм в финансовой организации. Этим он причинил ущерб упомянутой организации в размере 11 тысяч рублей.

Тем временем 30-летний вартовчанин лишился более 14 тысяч рублей. Он пытался оплатить услуги сотовой связи на сайте «oplatamts.ru».

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU