18 Февр. 2020 2020-02-18T14:24:23+03:00

В жилом доме в Сургуте произошел пожар. Фото МЧС ХМАО.

За несколько минут спасатели уладили ситуацию

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Сургутские спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме. Подробности сообщила пресс-служба МЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Сообщается, что сегодня, 18 февраля, в 11:16 поступило сообщение о возгорании в жилом доме.

- Пожар был локализован в 11:21, открытое горение ликвидировано в 11:23, - сообщили спасатели.

Добавим, что для ликвидации пожара были задействованы одиннадцать специалистов МЧС и четыре единицы техники. В настоящий момент причина возгорания устанавливается органами дознания.

Югорские спасатели напоминают, что даже всякий брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Особо следует избегать курения в постели: именно по этой причине зачастую происходят пожары и гибнут люди.

- Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены электророзетки – не ждите, когда вспыхнет пожар, вызывайте электромонтера, - подвели итог пожарные Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU