2020-02-18T14:07:51+03:00
Общество

Активисты помогли 23 югорчанам получить льготные лекарства

Некоторым пациентам дорогие уколы ежемесячно помогают сохранить жизнь
Руслан Савинов
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Активисты помогли 23 югорчанам получить льготные лекарстваАктивисты помогли 23 югорчанам получить льготные лекарстваФото: pixabay.com
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Общественники совместно с волонтерами-медиками и сотрудниками служба здравоохранения региона помогли 23 югорчанам получить льготные лекарства. Подробности сообщила пресс-служба ОНФ ХМАО.

Например, сургутянка Элина Муквич рассказала, что три года борется с онкологией четвертой степени. К сожалению, несмотря на операции и химиотерапию, метастазы поразили кости.

- Чтобы не разрушались кости, мне необходимы ежемесячные уколы препарата стоимостью около 30 тысяч рублей. Купить в Сургуте я его не могла, заказывала в Москве. После обращения на прямую линию с президентом меня включили в льготный список, теперь я в условиях стационара получаю препарат бесплатно, – рассказала пациентка.

Как отметила представитель ОНФ в ХМАО Лариса Белоцерковцева, тема лекарственного обеспечения – это история не про медикаменты, а про сохранение жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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