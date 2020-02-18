Активисты помогли 23 югорчанам получить льготные лекарства
Общественники совместно с волонтерами-медиками и сотрудниками служба здравоохранения региона помогли 23 югорчанам получить льготные лекарства. Подробности сообщила пресс-служба ОНФ ХМАО.
Например, сургутянка Элина Муквич рассказала, что три года борется с онкологией четвертой степени. К сожалению, несмотря на операции и химиотерапию, метастазы поразили кости.
- Чтобы не разрушались кости, мне необходимы ежемесячные уколы препарата стоимостью около 30 тысяч рублей. Купить в Сургуте я его не могла, заказывала в Москве. После обращения на прямую линию с президентом меня включили в льготный список, теперь я в условиях стационара получаю препарат бесплатно, – рассказала пациентка.
Как отметила представитель ОНФ в ХМАО Лариса Белоцерковцева, тема лекарственного обеспечения – это история не про медикаменты, а про сохранение жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU