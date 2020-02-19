19 Февр. 2020 2020-02-19T08:28:52+03:00

Погода в Югре 19 февраля: теплее и теплее Фото: pixabay.com

Температура днем не опустится ниже -3 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 19 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Пройдет умеренный снег, местами метель. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -7 градусов, днем +2, -3 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег и метель. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -2 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -2 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -1, -2 градуса.

На Руси этот день называли Вукол Телятник. Поговаривали, что мороз в этот день обещает бурную весну, а также сухое и жаркое лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU