2020-02-18T13:28:46+03:00
Общество

«День мужского здоровья» пройдет в Нягани

На участие в акции нужно предварительно записаться
Руслан Савинов
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«День мужского здоровья» пройдет в Нягани. Фото центра медицинской профилактики.«День мужского здоровья» пройдет в Нягани. Фото центра медицинской профилактики.
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Акция «День мужского здоровья» состоится на базе поликлиники профилактических медицинских осмотров в Нягани. По данным центра медицинской профилактики, мероприятие проведут 22 февраля.

Представители сильной половины человечества в рамках акции пройдут ультразвуковые исследования, а также исследования крови. Кроме того, участников ждет консультация врача-уролога.

Добавим, что предварительная запись для участия в акции осуществляется 21 февраля с 14:00 до 16:00 по телефону 5-45-30 добавочный:1404.

Также напомним, что с 1 февраля 2020 года в медицинских учреждениях ХМАО стартовал месячник борьбы с онкологией.

Сообщается, что специалисты уже провели для жительниц Нягани и поселка Талинка профилактические акции «Розовая ленточка» и «Берегите женщин».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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