2020-02-18T13:13:35+03:00
Происшествия

Подозреваемого в обороте наркотиков задержали в Пыть-Яхе

Ранее мужчину уже ловили за подобные нарушения закона
Руслан Савинов
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Подозреваемого в обороте наркотиков задержали в Пыть-ЯхеПодозреваемого в обороте наркотиков задержали в Пыть-ЯхеФото: pixabay.com
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Полицейские Пыть-Яха изъяли около грамма наркотических средств у местного жителя. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.

Так, около кафе «Три медведя» на четвертом километре Тюменского тракта сотрудники полиции задержали автомобиль. За рулем был 28-летний мужчина, а на месте пассажира 30-летний гражданин.

Далее в ходе досмотра у пассажира в левом нагрудном кармане спецодежды обнаружили и изъяли полимерный пакетик зеленого цвета с застежкой. Отмечается, что внутри него было порошкообразное вещество светлого цвета. Эксперты в лаборатории определили, вещество является наркотиком «синтетикой».

Запрещенное вещество для личного потребления задержанный заказал через «Телеграм». Отметим, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за подобные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

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Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Пыть-Яхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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