Полпред президента России в УрФО посетил Березовский район

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:38:33+03:00

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел ряд встреч в Березовском районе ХМАО. Об этом стало известно из официального аккаунта главы Югры Натальи Комаровой в социальной сети «Инстаграм».

Совместно с полпредом глава региона возложила цветы к мемориалу Памяти и вручила юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945».

Медали получили труженики тыла: С.Р. Астахова и М.П. Иванова, а в администрации Березовского района: С.У. Эрднеева, А.И. Черемных, Н.Н. Хабибулина, К.Е. Семяшкина, Г.Ф. Маслакова, К.Т. Лызлова, В.С. Зубкова, М.С. Белевцева, И.Н. Башмакова, В.В. Балина, З. Ахтямова.

- От имени всех югорчан передала благодарность за Победу. Под руководством полпреда оценили доступность медицинских услуг в Березовской районной больнице, образования в одну смену в начальной общеобразовательной школе Березово. Во второй половине дня провели прием граждан, обсудили ход реализации нацпроектов, написала Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU