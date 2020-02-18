Более ста семей отметили новоселье в Белом Яре Сургутского района

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:44:08+03:00

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Торжественное заселение белоярцев в новостройку на улице Сайма, 1 состоялось в Сургутском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. Для очередников было куплено 117 квартир.

- Огромное спасибо. Ждали, и наконец, дождались, - поблагодарила власти Сургутского района многодетная мать Надежда Саклаковая

В свою очередь глава муниципалитета Андрей Трубецкой побывал в квартире семьи Саклаковых. Он отметил качество отделки помещения выше стандарта.

– Ради таких моментов и хочется работать. План по выкупу жилья для очередников в этом году составляет порядка 70 тысяч кв. метров. Такой цифры в истории района еще не было. Будем стараться ее достичь. Продолжаем возводить стройку там, где имеется аварийное жилье. У нас есть застройщики, готовые работать в Сургутском районе и дальше, – поделился Андрей Трубецкой.

Добавим, что переселение идет в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района».

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ИСТОЧНИК KP.RU