2020-02-18T11:24:32+03:00
Общество

Сургутские власти нашли пути решения проблемы обманутых дольщиков

Найден инвестор, готовый достроить проблемный объект
Руслан Савинов
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Сургутские власти нашли пути решения проблемы обманутых дольщиковСургутские власти нашли пути решения проблемы обманутых дольщиковФото: pixabay.com
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Власти Сургута объявили долгожданную новость: найдено решение проблемы полутысячи сургутян – участников долевого строительства. Как сообщила пресс-служба администрации города, до конца 2020 года жители получат свои квартиры.

Радостную новость объявил градоначальник Вадим Шувалов на заседании инвестиционного совета в администрации Сургута.

- Речь идет о доме номер 3 в 31 «Б» микрорайоне. Найден инвестор, готовый достроить проблемный дом и вложить более семи миллиардов рублей в развитие 35 «А» микрорайона. Инвестиционный совет при главе Сургута большинством голосов принял решение в интересах дольщиков и города, - сообщил Вадим Шувалов.

Дольщики также поддержали решение инвестиционного совета Сургута:

- Считаю, что предложенный механизм, согласованный губернатором Югры, на сегодня является единственно правильным решением по нашему дому, – заявила участник долевого строительства проблемного дома № 3 Татьяна Семиотрочева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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