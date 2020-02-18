2020-02-18T11:13:09+03:00
Общество

Посол Сирии и губернатор Югры обсудили перспективы сотрудничества

Существующие проекты между арабской страной и регионом получат новый импульс
Руслан Савинов
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Посол Сирии и губернатор Югры обсудили перспективы сотрудничества. Фото правительства ХМАО.Посол Сирии и губернатор Югры обсудили перспективы сотрудничества. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сегодня, 18 февраля, провела в Нижневартовске рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Сирии в России Риадом Хаддадом. По информации правительства региона, гость принял участие в форуме «Нефтяная столица».

- Эту площадку мы создали для молодых инженеров и ученых, поэтому важно, когда такой проект сопровождают люди, которые добились определенных успехов, обладают необходимыми знаниями, чтобы передать молодым, - поделилась Наталья Комарова.

Глава региона отметила, что сотрудничество России и Сирии носит разноплановый характер. Напомним, что в 2018 году ХМАО и сирийская провинция Хомс заключили соглашение о сотрудничестве. Документ охватывает следующие сферы: экономику, науку и культуру, здравоохранение, информационные технологии.

- К сожалению, отмечу, не все мероприятия одинаково активно разработаны, тем не менее, есть определенные успехи, - подвела итог Наталья Комарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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