2020-02-18T11:02:56+03:00
Общество

Жительница Пыть-Яха наконец оплатила 18 штрафов автоинспекции

Женщина испугалась за свою зарплату
Руслан Савинов
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Жительница Пыть-Яха наконец оплатила 18 штрафов автоинспекцииЖительница Пыть-Яха наконец оплатила 18 штрафов автоинспекцииФото: pixabay.com
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У судебных приставов Пыть-Яха находилось 18 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД с местной жительницы. Подробности дела сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа.

Автолюбительница накопила штрафов почти на 14 тысяч рублей за неоднократные нарушения ПДД. К сожалению, ни один из них в добровольном порядке она не выплачивала.

Поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление об взыскания на заработную плату должницы. После этого женщина, не дожидаясь удержания денег из зарплаты, оплатила задолженность в полном объеме.

Добавим, что приставы рекомендуют гражданам не скрываться от выполнения своих обязательств и своевременно оплачивать долги.

Не стоит доводить ситуацию до применения мер принудительного исполнения, - сообщили в УФССП ХМАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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