Жительница Пыть-Яха наконец оплатила 18 штрафов автоинспекции
У судебных приставов Пыть-Яха находилось 18 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД с местной жительницы. Подробности дела сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа.
Автолюбительница накопила штрафов почти на 14 тысяч рублей за неоднократные нарушения ПДД. К сожалению, ни один из них в добровольном порядке она не выплачивала.
Поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление об взыскания на заработную плату должницы. После этого женщина, не дожидаясь удержания денег из зарплаты, оплатила задолженность в полном объеме.
Добавим, что приставы рекомендуют гражданам не скрываться от выполнения своих обязательств и своевременно оплачивать долги.
Не стоит доводить ситуацию до применения мер принудительного исполнения, - сообщили в УФССП ХМАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU