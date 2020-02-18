2020-02-18T10:26:02+03:00
Общество

Грузоподъемность ледовых переправ снизили в Кондинском и Октябрьском районах

Погода внесла свои корректировки
Руслан Савинов
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Грузоподъемность ледовых переправ снизили в Кондинском и Октябрьском районах. Фото МЧС Югры.Грузоподъемность ледовых переправ снизили в Кондинском и Октябрьском районах. Фото МЧС Югры.
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Максимальная грузоподъемность ледовых переправ межмуниципального значения в Кондинском и Октябрьском районах снижена до 15 тонн. По данным МЧС Ханты-Мансийского автономного округа, подобные меры приняли из-за погодных условий. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения и жизни людей.

- Инспекторский состав МЧС России и организаций, обеспечивающих эксплуатацию ледовых переправ, проводят ежедневный мониторинг толщины и качества льда на переправах и обращают внимание водителей на опасность превышения установленной грузоподъемности, - сообщили в пресс-службе МЧС Югры.

Спасатели настоятельно рекомендует соблюдать правила передвижения по ледовым переправам. Крайне опасно превышать допустимую весовую нагрузку. Неукоснительно следуйте требованиям установленных на переправах дорожных знаков и предписывающих табличек.

Также специалисты напомнили, что выезд на лед вне санкционированных ледовых переправ опасен для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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