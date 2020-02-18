Воспитанники детского сада в Кондинском районе соревновались с пожарными
Спортивное мероприятие «Пожарные – люди отважные!» прошло в детском саду в Куминском Кондинского района. По данным учреждения «Центроспас-Югория», дети узнали о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре.
Сообщается, что команды «Угольки» и «Капельки» состязались в эстафетах: «Кто быстрее сообщит о пожаре?», «От чего возникает пожар?», «Сбор пожарной команды», «Пожарные едут на помощь».
Также прошли конкурсы «Спаси животного и людей из пожара», «Кто быстрее скатает и раскатает пожарный рукав», «Огонь и пожарные» и другие. Малыши показали свои знания, ловкость, смелость, находчивость и быстроту.
- По итогам эстафеты победила дружба! Команды награждены грамотами и сладкими призами. Все ребята получили не только отличный заряд бодрости и море положительных эмоций, но и знания как действовать в экстремальных ситуациях, - сообщили спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU