2020-02-18T10:15:23+03:00
Общество

Воспитанники детского сада в Кондинском районе соревновались с пожарными

В итоге победила дружба
Руслан Савинов
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Воспитанники детского сада в Кондинском районе соревновались с пожарными. Фото «Центроспас-Югория».Воспитанники детского сада в Кондинском районе соревновались с пожарными. Фото «Центроспас-Югория».
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Спортивное мероприятие «Пожарные – люди отважные!» прошло в детском саду в Куминском Кондинского района. По данным учреждения «Центроспас-Югория», дети узнали о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре.

Сообщается, что команды «Угольки» и «Капельки» состязались в эстафетах: «Кто быстрее сообщит о пожаре?», «От чего возникает пожар?», «Сбор пожарной команды», «Пожарные едут на помощь».

Также прошли конкурсы «Спаси животного и людей из пожара», «Кто быстрее скатает и раскатает пожарный рукав», «Огонь и пожарные» и другие. Малыши показали свои знания, ловкость, смелость, находчивость и быстроту.

- По итогам эстафеты победила дружба! Команды награждены грамотами и сладкими призами. Все ребята получили не только отличный заряд бодрости и море положительных эмоций, но и знания как действовать в экстремальных ситуациях, - сообщили спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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