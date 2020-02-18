2020-02-18T10:02:37+03:00
Происшествия

Хьюстон у нас проблемы: стражи порядка перехватили квадрокоптер над колонией в Сургуте

Нарушителю грозит штраф
Руслан Савинов
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Хьюстон у нас проблемы: стражи порядка перехватили квадрокоптер над колонией в Сургуте. Фото УФСИН ХМАО.Хьюстон у нас проблемы: стражи порядка перехватили квадрокоптер над колонией в Сургуте. Фото УФСИН ХМАО.
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Сотрудники исправительной колонии № 11 пресекли попытку доставки запрещенных предметов с использованием квадрокоптера. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УФСИН ХМАО.

Известно, что под покровом ночи 16 февраля стражи порядка задержали ранее судимого 39-летнего сургутянина. Он с помощью беспилотного летательного аппарата пытался доставить мобильники на территорию исправительной колонии.

За попытку передачи запрещенных предметов в места лишения свободы и нарушение правил использования воздушного пространства составлены протоколы об административной ответственности.

Наказанием может стать штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей и от тридцати до пятидесяти тысяч рублей соответственно.

Напомним, что в октябре 2019 года за подобную попытку доставки запрещенных предметов жителя Сургутского района оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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