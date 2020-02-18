18 Февр. 2020 2020-02-18T09:50:16+03:00

За кражу труб у нефтегазовой компании сургутянину грозит длительный срок в колонии Фото: pixabay.com

Кроме того, преступник заплатит штраф

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Сургутянина обвинили в совершении преступления по статье «Кража в особо крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение. По данным следствия, в сентябре 2019 года злоумышленник на территории Сингапая в Нефтеюганском районе похитил трубы для транспортировки нефтегазового сырья.

Для совершения преступления он использовал специальную технику: тайно он умыкнул 222 трубы. Этими действиями сургутянин причинил ущерб нефтегазодобывающему предприятию на сумму более миллиона рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Добавим, что максимальным размером наказания за совершение преступления может стать лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU