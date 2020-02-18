2020-02-18T09:16:31+03:00
Происшествия

Невнимательный пешеход попал под колеса «Хендай» в Ханты-Мансийске

Пострадавший перебегал проезжую часть в неустановленном месте
Руслан Савинов
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Невнимательный пешеход попал под колеса «Хендай» в Ханты-МансийскеНевнимательный пешеход попал под колеса «Хендай» в Ханты-МансийскеФото: pixabay.com
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На территории ХМАО накануне, 17 февраля, пять человек получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Так, в Ханты-Мансийске в 17:10 на улице Чехова 52-летний мужчина за рулем автомобиля «Хендай Туксон» совершил наезд на пешехода.

По предварительным данным, пострадавший перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого перехода. В результате аварии женщина - пешеход получила травмы.

Также сообщается, что за минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали пять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, еще пятерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 25 водителей привлечены к ответственности.

Автоинспекторы обратили внимание водителей на необходимость осторожного поведения при проезде переходов. Особо внимательно автомобилистам нужно двигаться в жилых зонах и вблизи школ и детских садов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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