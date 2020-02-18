ХМАО вошел в число лидеров рейтинга регионов с высокой инвестиционной привлекательностью

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:05:08+03:00

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Югра заняла одиннадцатую позицию среди регионов России в группе лидеров «Высокий уровень инвестиционной привлекательности». По данным правительства ХМАО, результат по сравнению с годом ранее улучшился.

Национальное рейтинговое агентство опубликовало VII ежегодный рейтинг по итогам за 2019 год. Для расчета использовался набор из 56 показателей. Новым показателем стал индикатор качества региональных инвестиционных порталов.

Все регионы в рейтинге разделили на три категории: высокая, средняя и умеренная инвестиционная привлекательность. В внутри каждой из них выделяется три уровня.

Сообщается, что по предварительной оценке, в 2019 года в Югру привлечено более 930 млрд рублей инвестиций. Это на 17 млрд рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Валовой региональный продукт Югры преодолел планку в 4 трлн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU