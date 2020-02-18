2020-02-18T08:50:17+03:00
Происшествия

Воришки Югры тащат не глядя: у мужчины украли дрель и слуховой аппарат

Отвечать за содеянное придется по уголовному кодексу
Руслан Савинов
Поделиться:
Воришки Югры тащат не глядя: у мужчины украли дрель и слуховой аппаратВоришки Югры тащат не глядя: у мужчины украли дрель и слуховой аппаратФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки, 17 февраля, произошло 60 преступлений. По информации УМВД ХМАО, из них раскрыто 38: два факта причинения тяжких телесных повреждений, шесть мошенничеств, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и пять краж.

Так, ранее судимый подозреваемый 19-летний мегионец из одного из магазинов косметики похитил парфюмерию стоимостью более 2500 рублей. Отдел дознания Мегиона возбудил уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

В Ханты-Мансийске установили ранее судимого 36-летнего подозреваемого, который ранее из квартиры дома на улице Гагарина похитил мобильный телефон, машинку для стрижки волос, дрель, слуховой аппарат и строительные инструменты. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

Кроме того, госавтоинспекторы Когалыма за управление автомобилем в состоянии опьянения задержали 32-летнего гражданина. Ко всему прочему он ранее был лишен водительских прав и судим. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За кражу труб у нефтегазовой компании сургутянину грозит длительный срок в колонии
Мегионские школьники подготовили подарки для российских военнослужащих в Сирии
Невнимательный пешеход попал под колеса «Хендай» в Ханты-Мансийске
ХМАО вошел в число лидеров рейтинга регионов с высокой инвестиционной привлекательностью
Воришки Югры тащат не глядя: у мужчины украли дрель и слуховой аппарат
Несовершеннолетние осужденные ХМАО узнали о волонтерстве
Кардиодиспансер Ханты-Мансийска пополнился аппаратами нового поколения
Депутаты и начинающие политики Нижневартовска встретились на спортплощадке
Конкурс бальных танцев «Кубок Югры» пройдет в Нижневартовске
Погода в Югре 18 февраля: неблагоприятные проявления небесной канцелярии
В Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейским
Сократился уровень заболеваемости среди школьников в ХМАО благодаря мерам карантина
Госавтоинспекторы Югры раскрыли 19 преступлений
Школа артериальной гипертонии проведет уроки в Ханты-Мансийске
Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска
Вместо штор вартовчанка получила пакеты с песком
На трассах в ХМАО ожидается значительное ухудшение погодных условий
Кражи в Югре: одни воришки стащили золото, а другим хватило пяти батарей отопления
Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни пьяных водителей
На ГРЭС-2 в Сургуте начался ремонт
Количество камер видеонаблюдения подсчитали в ХМАО
У вартовчанина изъяли более десяти грамм гашиша
Синоптики прогнозируют сильную метель в Югре
Перечень получателей соцподдержки расширили в ХМАО
Пенсионерка из Сургутского района за три часа дважды попалась на уловки мошенников