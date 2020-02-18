18 Февр. 2020 2020-02-18T08:50:17+03:00

Воришки Югры тащат не глядя: у мужчины украли дрель и слуховой аппарат Фото: pixabay.com

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В Югре за минувшие сутки, 17 февраля, произошло 60 преступлений. По информации УМВД ХМАО, из них раскрыто 38: два факта причинения тяжких телесных повреждений, шесть мошенничеств, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и пять краж.

Так, ранее судимый подозреваемый 19-летний мегионец из одного из магазинов косметики похитил парфюмерию стоимостью более 2500 рублей. Отдел дознания Мегиона возбудил уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.

В Ханты-Мансийске установили ранее судимого 36-летнего подозреваемого, который ранее из квартиры дома на улице Гагарина похитил мобильный телефон, машинку для стрижки волос, дрель, слуховой аппарат и строительные инструменты. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

Кроме того, госавтоинспекторы Когалыма за управление автомобилем в состоянии опьянения задержали 32-летнего гражданина. Ко всему прочему он ранее был лишен водительских прав и судим. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU