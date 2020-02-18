2020-02-18T08:26:15+03:00
Здоровье

Кардиодиспансер Ханты-Мансийска пополнился аппаратами нового поколения

В отделении реанимации вентилировать легкие теперь будут по-новому
Руслан Савинов
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Кардиодиспансер Ханты-Мансийска пополнился аппаратами нового поколения. Фото депздрава ХМАО.Кардиодиспансер Ханты-Мансийска пополнился аппаратами нового поколения. Фото депздрава ХМАО.
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Новые аппараты искусственной вентиляции легких поступили в окружной кардиодиспансер в рамках программы «Развитие здравоохранения Югры». По данным регионального департамента здравоохранения, стоимость всех аппаратов составляет почти 17 миллионов рублей.

Уже известно, что все специалисты отделения анестезиологии и реанимации №1 прошли обучение работе с новым оборудованием. В настоящее время его ввели в эксплуатацию.

- Приборы оснащены большим количеством различных функций и настроек. Достоинства - индивидуальный подход к физиологическим особенностям протезирования дыхания пациентов разного возраста, - похвастались врачи.

Напомним, что аппарат искусственной вентиляции легких – главный помощник врачей в респираторной поддержке. В окружном кардиодиспансере без него не обходится ни одна кардиохирургическая операция, ни реанимационные процедуры. Недавно поступившие в клинику приборы – усовершенствованные модели, обладающие широчайшим арсеналом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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