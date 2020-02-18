Несовершеннолетние осужденные ХМАО узнали о волонтерстве

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:58:44+03:00

Добровольчество как путь к исправлению

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Сотрудники колонии Сургута и психологи организовали информационно-просветительское, а также профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных. Подробности стали известны от пресс-службы УФСИН ХМАО.

- Ребятам рассказали о добровольчестве и видах волонтерской деятельности. Участники встречи рассмотрели деятельность детей-добровольцев, которая способствуют сохранению дикой природы, помогает людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, выражается в оказании заботы бездомных животным, разработки полезных компьютерных решений, разыскиванию останков бойцов Великой Отечественной войны, - рассказали организаторы мероприятия.

Встреча прошла для вовлечение несовершеннолетних осужденных в добровольную общественно полезную деятельность и расширения их кругозора.

Добавим, что по итогу встречи двое осужденных решили принять участие в добровольческой деятельности молодежного ресурсного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU