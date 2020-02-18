2020-02-18T07:06:24+03:00
Общество

Депутаты и начинающие политики Нижневартовска встретились на спортплощадке

Встреча без галстуков прошла под знаком ЗОЖ
Руслан Савинов
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Депутаты и начинающие политики Нижневартовска встретились на спортплощадке. Фото администрации города.Депутаты и начинающие политики Нижневартовска встретились на спортплощадке. Фото администрации города.
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В Нижневартовске начался фестиваль здоровья в рамках празднования 25-летия думы города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска.

- Будущее закладывается сегодня. Каким оно будет - во многом зависит от здоровья. Поэтому сегодня, в нашем настоящем, мы и проводим фестиваль здоровья, - обратился председатель думы города Максим Клец.

В первый день состязаний команды приняли участие в двух видах спорта. Открыла фестиваль эстафета. По итогам этого этапа со счетом 3:2 выиграла дружина молодежного парламента. А вот в волейболе начинающие политики проиграли своим наставникам - 2:0.

- Наша команда начала готовиться к соревнованиям заранее, мы собирались вместе и тренировались. Однако здесь не так важно, кто победит. В этом году Молодёжный парламент принял новичков. Такие состязания как раз помогут и нам сплотиться, и с депутатами познакомиться, - поделилися член молодежного парламента при думе Нижневартовска Магаммед Гулиев.

Добавим, что фестиваль здоровья продолжится и дальше. Впереди у его участников состязания в шахматы, нарды и настольный теннис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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