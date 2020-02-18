2020-02-18T08:24:10+03:00
Общество

Конкурс бальных танцев «Кубок Югры» пройдет в Нижневартовске

Встретимся на паркете 23 февраля
Руслан Савинов
Поделиться:
Конкурс исполнителей бальных танцев «Кубок Югры» пройдет в Нижневартовске. Фото администрации городаКонкурс исполнителей бальных танцев «Кубок Югры» пройдет в Нижневартовске. Фото администрации города
Изменить размер текста:

В паркетном зале дворца искусств Нижневартовска состоится открытый конкурс исполнителей бальных танцев «Кубок Югры». По данным администрации города, мероприятие пройдет 23 февраля 2020 года для развития и популяризации бальных танцев как вида искусства среди югорчан.

Сообщается, что ознакомиться с положением конкурса и скачать бланк заявки можно на сайте дворца искусств во вкладке «Конкурсы». Заявки принимаются на электронную почту с пометкой «В оргкомитет конкурса исполнителей бального танца «Кубок Югры» до 20 февраля 2020 года включительно.

Добавим, что вход на соревнования конкурса платный. Билеты можно приобрести в кассе дворца искусств.

Отметим также, что в настоящее время к бальным танцам относят десять различных танцев, разбитых на две программы. Во всем танцевальном мире соревнования по спортивным танцам делятся на две программы: европейскую и латиноамериканскую.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За кражу труб у нефтегазовой компании сургутянину грозит длительный срок в колонии
Мегионские школьники подготовили подарки для российских военнослужащих в Сирии
Невнимательный пешеход попал под колеса «Хендай» в Ханты-Мансийске
ХМАО вошел в число лидеров рейтинга регионов с высокой инвестиционной привлекательностью
Воришки Югры тащат не глядя: у мужчины украли дрель и слуховой аппарат
Несовершеннолетние осужденные ХМАО узнали о волонтерстве
Кардиодиспансер Ханты-Мансийска пополнился аппаратами нового поколения
Депутаты и начинающие политики Нижневартовска встретились на спортплощадке
Конкурс бальных танцев «Кубок Югры» пройдет в Нижневартовске
Погода в Югре 18 февраля: неблагоприятные проявления небесной канцелярии
В Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейским
Сократился уровень заболеваемости среди школьников в ХМАО благодаря мерам карантина
Госавтоинспекторы Югры раскрыли 19 преступлений
Школа артериальной гипертонии проведет уроки в Ханты-Мансийске
Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска
Вместо штор вартовчанка получила пакеты с песком
На трассах в ХМАО ожидается значительное ухудшение погодных условий
Кражи в Югре: одни воришки стащили золото, а другим хватило пяти батарей отопления
Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни пьяных водителей
На ГРЭС-2 в Сургуте начался ремонт
Количество камер видеонаблюдения подсчитали в ХМАО
У вартовчанина изъяли более десяти грамм гашиша
Синоптики прогнозируют сильную метель в Югре
Перечень получателей соцподдержки расширили в ХМАО
Пенсионерка из Сургутского района за три часа дважды попалась на уловки мошенников