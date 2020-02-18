Конкурс бальных танцев «Кубок Югры» пройдет в Нижневартовске

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:24:10+03:00

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В паркетном зале дворца искусств Нижневартовска состоится открытый конкурс исполнителей бальных танцев «Кубок Югры». По данным администрации города, мероприятие пройдет 23 февраля 2020 года для развития и популяризации бальных танцев как вида искусства среди югорчан.

Сообщается, что ознакомиться с положением конкурса и скачать бланк заявки можно на сайте дворца искусств во вкладке «Конкурсы». Заявки принимаются на электронную почту с пометкой «В оргкомитет конкурса исполнителей бального танца «Кубок Югры» до 20 февраля 2020 года включительно.

Добавим, что вход на соревнования конкурса платный. Билеты можно приобрести в кассе дворца искусств.

Отметим также, что в настоящее время к бальным танцам относят десять различных танцев, разбитых на две программы. Во всем танцевальном мире соревнования по спортивным танцам делятся на две программы: европейскую и латиноамериканскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU