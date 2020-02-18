2020-02-18T06:05:03+03:00
Общество

Погода в Югре 18 февраля: неблагоприятные проявления небесной канцелярии

Температура днем не опустится ниже -5 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 18 февраля: неблагоприятные проявления небесной канцелярииПогода в Югре 18 февраля: неблагоприятные проявления небесной канцелярииФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 18 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. На западе региона ожидается сильный снег, метель. Ветер южный 7 – 12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8, -13 градусов, днем 0, -5 градусов, местами -8, -13 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают снег и метель. Ветер южный 7-12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается сильный снег. Ветер южный 8-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 7-10 метров в секунду. Температура воздух днем составит -6, -7 градусов.

На руси 18 февраля называли Агафьин день. Если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не ждали. В то же время крепкий мороз предвещал дружную весну, а также сухое и жаркое лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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