В Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейским

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:40:15+03:00

Ранее судимый мужчина проведет в колонии еще много времени

Изменить размер текста: A A

Городской суд Радужного вынес обвинение в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Пензенской области.

По информации региональной прокуратуры, его признали виновным по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» и «Покушение на мошенничество».

Установлено, что мужчина в исправительном учреждении Москвы по сотовому телефону звонил жителям Радужного и Лангепаса. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал потерпевшим, что их родственник сбил человека. Затем мошенник просил перевести деньги на различные счета для урегулирования конфликта.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевших с подсудимого взыскали в общей сумме 180 тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU