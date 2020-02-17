2020-02-17T16:40:15+03:00
Происшествия

В Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейским

Ранее судимый мужчина проведет в колонии еще много времени
Руслан Савинов
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В Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейскимВ Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейскимФото: pixabay.com
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Городской суд Радужного вынес обвинение в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Пензенской области.

По информации региональной прокуратуры, его признали виновным по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» и «Покушение на мошенничество».

Установлено, что мужчина в исправительном учреждении Москвы по сотовому телефону звонил жителям Радужного и Лангепаса. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал потерпевшим, что их родственник сбил человека. Затем мошенник просил перевести деньги на различные счета для урегулирования конфликта.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевших с подсудимого взыскали в общей сумме 180 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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