В Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейским
Городской суд Радужного вынес обвинение в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Пензенской области.
По информации региональной прокуратуры, его признали виновным по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» и «Покушение на мошенничество».
Установлено, что мужчина в исправительном учреждении Москвы по сотовому телефону звонил жителям Радужного и Лангепаса. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал потерпевшим, что их родственник сбил человека. Затем мошенник просил перевести деньги на различные счета для урегулирования конфликта.
Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевших с подсудимого взыскали в общей сумме 180 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU