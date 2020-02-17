2020-02-17T16:29:04+03:00
Общество

Карантин в ХМАО сократил уровень заболеваемости среди школьников

Закрытие школ значительно снизило количество случаев ОРВИ
Руслан Савинов
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Карантин к ХМАО сократил уровень заболеваемости среди школьниковКарантин к ХМАО сократил уровень заболеваемости среди школьниковФото: pixabay.com
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С 10 по 16 февраля в Югре заболеваемость населения гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 20% по всем возрастам. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выше среднеокружного показателя заболеваемость отмечается в Березовском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинском районах, в городах Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Покачах, Пыть-Яхе. Также значительный рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в Березовском районе, Когалыме, Нягани.

Как отметили эксперты, меры карантина позволили снизить заболеваемость школьников по сравнению с предыдущей неделей примерно на 35%.

Известно, что санитарно-противоэпидемические комиссии продолжат мониторинг аптек региона по поводу наличия достаточного количества масок

- Не забывать самим и не уставать напоминать окружающим о простых мерах профилактики вирусных заболеваний – мыть руки с мылом, использовать антисептик, одноразовые носовые платки, увлажнять слизистую, стараться не посещать массовые мероприятия и ограничить общение с больными людьми, а при первых симптомах болезни обращаться в медицинское учреждение, - резюмировал замгубернатора Всеволод Кольцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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