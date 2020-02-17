Госавтоинспекторы Югры раскрыли 19 преступлений

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:15:20+03:00

Водители иногда провоцируют злоумышленников своим халатным отношением к своим автомобилям

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Сотрудники ГИБДД ХМАО с 8 по 14 февраля 2020 года раскрыли 19 преступлений.

По информации пресс-службы автоведомства, 4 случая - подделка документов, 1 -незаконное хранение наркотических средств,1- дача взятки, 13 - управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав.

Автоинспекторы Югры напомнили о необходимости внимательного и бережного отношения к автомобилю. Не провоцируйте злоумышленников своим халатным отношением.

- Выработайте у себя привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины. Это лишь некоторые простые правила, которые могут сохранить в целостности ваше транспортное средство, - заявили в региональном ГИБДД.

Также напомним, что в ближайшие дни на трассах ХМАО ожидается значительное ухудшение погодных условий. На дорогах прогнозируют сильный снег и гололед. водителям лучше отказаться от поездок на дальние расстояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU