Школа артериальной гипертонии проведет уроки в Ханты-Мансийске

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:01:02+03:00

Занятия помогут сердечникам и тем, кто заботится о сердечно-сосудистой системе

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В консультативно-диагностической поликлинике Ханты-Мансийска c 17 по 21 февраля пройдут занятия школы артериальной гипертонии. Об этом сообщила пресс-служба окружной клинической больницы.

Врачи-терапевты и кардиологи проведут беседы и ответят на вопросы об артериальном давлении, гипертонии. Также речь пойдет о факторах риска: влиянии курения, о роли стресса в повышении давления. Кроме того, специалисты расскажут о методике измерения артериального давления, медикаментозных и немедикаментозных методах лечения и основных принципах питания, а также физической активности.

- Специалисты окружной клинической больницы на занятиях информируют пациентов о заболевании и факторах, влияющих на развитие болезни, обучают присутствующих самоанализу индивидуальных факторов риска, методике измерения артериального давления и самоконтролю, - пояснили организаторы встреч.

Добавим, что адрес места проведения: улица Калинина, 40, кабинет №1209, конференц-зал поликлиники. Начало занятий в 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU