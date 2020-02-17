Школа артериальной гипертонии проведет уроки в Ханты-Мансийске
В консультативно-диагностической поликлинике Ханты-Мансийска c 17 по 21 февраля пройдут занятия школы артериальной гипертонии. Об этом сообщила пресс-служба окружной клинической больницы.
Врачи-терапевты и кардиологи проведут беседы и ответят на вопросы об артериальном давлении, гипертонии. Также речь пойдет о факторах риска: влиянии курения, о роли стресса в повышении давления. Кроме того, специалисты расскажут о методике измерения артериального давления, медикаментозных и немедикаментозных методах лечения и основных принципах питания, а также физической активности.
- Специалисты окружной клинической больницы на занятиях информируют пациентов о заболевании и факторах, влияющих на развитие болезни, обучают присутствующих самоанализу индивидуальных факторов риска, методике измерения артериального давления и самоконтролю, - пояснили организаторы встреч.
Добавим, что адрес места проведения: улица Калинина, 40, кабинет №1209, конференц-зал поликлиники. Начало занятий в 17:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU