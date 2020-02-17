Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:47:39+03:00

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В Нижневартовске медперсоналу травмпункта городской больницы потребовалась помощь стражей порядка. Подробности инцидента стали известны от пресс-службы Росгвардии ХМАО.

Сотрудники вневедомственной охраны в течении минут прибыли по сигналу тревога. На месте происшествия росгвардейцы увидели пьяного мужчину. Он агрессивно вел себя с медперсоналом, угрожал врачам физической расправой, приставал к гражданам, ожидающим в очереди.

Выяснилось, что агрессивный пациент обратился за помощью в медучреждение после семейного скандала, который сам и устроил. Увидев сотрудников Росгвардии, он не остановился.

Стражи порядка доставили дебошира в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении нарушителя составлен административный протокол. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU