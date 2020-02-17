Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска
В Нижневартовске медперсоналу травмпункта городской больницы потребовалась помощь стражей порядка. Подробности инцидента стали известны от пресс-службы Росгвардии ХМАО.
Сотрудники вневедомственной охраны в течении минут прибыли по сигналу тревога. На месте происшествия росгвардейцы увидели пьяного мужчину. Он агрессивно вел себя с медперсоналом, угрожал врачам физической расправой, приставал к гражданам, ожидающим в очереди.
Выяснилось, что агрессивный пациент обратился за помощью в медучреждение после семейного скандала, который сам и устроил. Увидев сотрудников Росгвардии, он не остановился.
Стражи порядка доставили дебошира в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении нарушителя составлен административный протокол. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU