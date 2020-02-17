2020-02-17T15:47:39+03:00
Общество

Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Руслан Савинов
Поделиться:
Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска. Фото Росгвардии ХМАО.Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска. Фото Росгвардии ХМАО.
Изменить размер текста:

В Нижневартовске медперсоналу травмпункта городской больницы потребовалась помощь стражей порядка. Подробности инцидента стали известны от пресс-службы Росгвардии ХМАО.

Сотрудники вневедомственной охраны в течении минут прибыли по сигналу тревога. На месте происшествия росгвардейцы увидели пьяного мужчину. Он агрессивно вел себя с медперсоналом, угрожал врачам физической расправой, приставал к гражданам, ожидающим в очереди.

Выяснилось, что агрессивный пациент обратился за помощью в медучреждение после семейного скандала, который сам и устроил. Увидев сотрудников Росгвардии, он не остановился.

Стражи порядка доставили дебошира в полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении нарушителя составлен административный протокол. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Радужном осудили мошенника, представлявшегося полицейским
Карантин в ХМАО сократил уровень заболеваемости среди школьников
Госавтоинспекторы Югры раскрыли 19 преступлений
Школа артериальной гипертонии проведет уроки в Ханты-Мансийске
Пьяного дебошира усмирили в больнице Нижневартовска
Вместо штор вартовчанка получила пакеты с песком
На трассах в ХМАО ожидается значительное ухудшение погодных условий
Кражи в Югре: одни воришки стащили золото, а другим хватило пяти батарей отопления
Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни пьяных водителей
На ГРЭС-2 в Сургуте начался ремонт
Количество камер видеонаблюдения подсчитали в ХМАО
У вартовчанина изъяли более десяти грамм гашиша
Синоптики прогнозируют сильную метель в Югре
Перечень получателей соцподдержки расширили в ХМАО
Пенсионерка из Сургутского района за три часа дважды попалась на уловки мошенников