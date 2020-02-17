Вместо штор вартовчанка получила пакеты с песком
В Югре за выходные случилось 27 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона 300 тысяч рублей.
Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Им предлагали остановить несанкционированное списание денег, вернуть кэшбэк за покупки, получить бонусные баллы, купить - продать различные товары в интернете.
Так, 45-летняя жительница Березовского района лишилась более 11 тысяч рублей. Она хотела купить бензиновый генератор по просьбе соседа. Товар югорчанка нашла на сайте «INSTRUM TORG». После оплаты товар женщина так и не получила.
Тем временем, 30-летний житель Нягани перевел неизвестным 130 тысяч рублей. Он пытался купить автомобиль.
Кроме того, еще один примечательный случай произошел в Нижневартовске. Там 39-летняя вартовчанка заказала шторы в «Инстаграм». При вскрытии заранее оплаченной посылки она обнаружила три наволочки и четыре пакета с песком.
По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU