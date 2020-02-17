Вместо штор вартовчанка получила пакеты с песком

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:35:08+03:00

Наволочки вместо штор приходят югорчанам в посылке от интернет-магазинов Фото: pixabay.com

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В Югре за выходные случилось 27 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, югорчане лишились более миллиона 300 тысяч рублей.

Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Им предлагали остановить несанкционированное списание денег, вернуть кэшбэк за покупки, получить бонусные баллы, купить - продать различные товары в интернете.

Так, 45-летняя жительница Березовского района лишилась более 11 тысяч рублей. Она хотела купить бензиновый генератор по просьбе соседа. Товар югорчанка нашла на сайте «INSTRUM TORG». После оплаты товар женщина так и не получила.

Тем временем, 30-летний житель Нягани перевел неизвестным 130 тысяч рублей. Он пытался купить автомобиль.

Кроме того, еще один примечательный случай произошел в Нижневартовске. Там 39-летняя вартовчанка заказала шторы в «Инстаграм». При вскрытии заранее оплаченной посылки она обнаружила три наволочки и четыре пакета с песком.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU