На трассах в ХМАО ожидается значительное ухудшение погодных условий

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:13:39+03:00

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В ближайшие дни на югорских трассах ожидаются сильный снег и гололед. Такие данные предоставило учреждение «Уральское УГМС».

По сообщению синоптиков, на территории Ханты-Мансийского автономного округа с 18 по 20 февраля ожидаются сильный снег, метель и даже порывы ветра до 18 метров в секунду. Все это значительно ухудшит видимость на дорогах.

В таких условиях погоды эксперты просят водителей отказаться от поездок на дальние расстояния.

- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, - отметили сотрудники «Уральское УГМС».

Отметим, что на федеральных трассах будет организовано круглосуточное патрулирование. Это сделают для того, чтобы выявлять водителей, которые нуждаются в помощи. При необходимости пострадавшим окажут помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место.

Всю актуальную информацию о состоянии проезда и ДТП можно узнать на официальном сайте «Уралуправтодор», а также по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU