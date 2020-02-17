На трассах в ХМАО ожидается значительное ухудшение погодных условий
В ближайшие дни на югорских трассах ожидаются сильный снег и гололед. Такие данные предоставило учреждение «Уральское УГМС».
По сообщению синоптиков, на территории Ханты-Мансийского автономного округа с 18 по 20 февраля ожидаются сильный снег, метель и даже порывы ветра до 18 метров в секунду. Все это значительно ухудшит видимость на дорогах.
В таких условиях погоды эксперты просят водителей отказаться от поездок на дальние расстояния.
- Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи, - отметили сотрудники «Уральское УГМС».
Отметим, что на федеральных трассах будет организовано круглосуточное патрулирование. Это сделают для того, чтобы выявлять водителей, которые нуждаются в помощи. При необходимости пострадавшим окажут помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место.
Всю актуальную информацию о состоянии проезда и ДТП можно узнать на официальном сайте «Уралуправтодор», а также по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06.
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ИСТОЧНИК KP.RU