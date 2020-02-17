17 Февр. 2020 2020-02-17T15:01:00+03:00

Кражи в Югре: одни воришки стащили золото, а другим хватило пяти батарей отопления Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Югре за минувшие дни произошло 152 преступления. Как уточнили в пресс-службе УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 104: четыре факта причинения тяжких телесных повреждений, одно мошенничество, два факта незаконного оборота оружия, 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 18 краж.

Так, в Сургуте 31-летняя подозреваемая из сауны похитила золотые изделия женщины. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу поместили под подписку о невыезде. Похищенное изъято.

Тем временем в поселке Белый Яр 24-летний и 25-летний подозреваемые из подъезда дома на улице Маяковского 5 батарей отопления. Общая стоимость украденного - 20 тысяч рублей. Полиция Сургутского района возбудила уголовное дело. Подозреваемых определили под подписку о невыезде.

Всего в Югре за минувшие дни раскрыто 17 ранее зарегистрированных преступлений и выявлено 6943 правонарушения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU