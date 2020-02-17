Госавтоинспекторы Югры выявили более сотни пьяных водителей

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:44:05+03:00

Нетрезвые люди за рулем – источник повышенной опасности

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На дорогах ХМАО с 8 по 14 февраля 2020 года задержали 102 водителя с признаками опьянения. По данным ГИБДД Югры, возбуждено 13 уголовных дел в отношении водителей, повторно появившихся на дороге нетрезвыми.

Госавтоинспекция ХМАО обращает внимание югорчан на необходимость проявления ежедневной бдительности.

- Незамедлительно сообщайте обо всех фактах нетрезвого управления автомобилем в дежурные части подразделений ГИБДД, - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже уголовным наказанием.

Кроме того, увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, которое допустило по неосторожности смерть человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU