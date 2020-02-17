На ГРЭС-2 в Сургуте начался ремонт

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:35:18+03:00

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В филиале «Сургутская ГРЭС-2»» стартовала ежегодная ремонтная программа. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В 2020 году на энергоблоках предстоит выполнить четыре текущих, один средний и один капитальный ремонт. Известно, что самой важной работой на блоке №5 будет полное обновление автоматической системы управления технологическим оборудованием.

Данную задачу предстоит решить с 8 июля по 10 ноября 2020 года. В это время будет выполнена не только замена, но и полная отладка всего комплекса управления энергоблоком №5.

Средний ремонт выполнят на энергоблоке №4. Он начнется 23 апреля. Кроме того, в этом году специалисты проведут текущий ремонт и ревизионные работы на энергоблоке №7 и средний ремонт энергоблока №8.

С 15 июня отремонтируют теплосети с задвижками и отводами. Это обеспечит надежность доставки теплоносителя сургутянам.

Добавим, что завершится ремонтная программа в декабре 2020 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU