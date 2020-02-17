2020-02-17T14:25:22+03:00
Общество

Количество камер видеонаблюдения подсчитали в ХМАО

Более 1300 устройств слежения стерегут правопорядок
Руслан Савинов
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Количество камер видеонаблюдения подсчитали в ХМАОКоличество камер видеонаблюдения подсчитали в ХМАОФото: pixabay.com
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В Югре в местах большого скопления людей растет число устройств видеослежения. Об это стало известно от пресс-службы думы ХМАО.

К настоящему моменту на улицах муниципалитетов Югры функционирует 1335 видеокамер. В 2019 году камеры помогли выявить 1548 административных правонарушений и раскрыть 105 преступлений.

- Системы видеонаблюдения – полезный инструмент профилактики противоправных деяний на улицах наших городов. Свою эффективность фотовидеофиксация доказала, существенно снизив число ДТП на автомобильных дорогах автономного округа, сократив число погибших и раненых в авариях на дорогах. Широкое распространение видеокамеры получили и на улицах городов региона, - поделился депутат думы Югры Сергей Великий.

Добавим, что в регионе внедряется система мониторинга «Безопасный город». В 2019 году новые камеры заработали в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Мегионе и Советском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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