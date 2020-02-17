17 Февр. 2020 2020-02-17T14:14:13+03:00

У вартовчанина изъяли более десяти грамм гашиша Фото: pixabay.com

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Полицейские Нижневартовска в ходе оперативных мероприятий в районе Старого Вартовска задержали 30-летнего местного жителя. Подробности инцидента сообщила пресс-служба регионального УМВД.

При встрече с полицейскими мужчина заметно нервничал: заметив стражей порядка, он резко убрал руки в карманы. В ходе беседы он пояснил, что осуществляет закладки наркотических средств через тайники для незаконного заработка.

В ходе досмотра в присутствии понятых из левого внутреннего кармана куртки у молодого человека изъяли подозрительные свертки. В них было комкообразное вещество, обернутое в изоленту.

Лабораторный результат химического исследования показал, что это гашиш массой почти 11 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 уголовного кодекса РФ. В данный момент мужчину поместили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU