У вартовчанина изъяли более десяти грамм гашиша
Полицейские Нижневартовска в ходе оперативных мероприятий в районе Старого Вартовска задержали 30-летнего местного жителя. Подробности инцидента сообщила пресс-служба регионального УМВД.
При встрече с полицейскими мужчина заметно нервничал: заметив стражей порядка, он резко убрал руки в карманы. В ходе беседы он пояснил, что осуществляет закладки наркотических средств через тайники для незаконного заработка.
В ходе досмотра в присутствии понятых из левого внутреннего кармана куртки у молодого человека изъяли подозрительные свертки. В них было комкообразное вещество, обернутое в изоленту.
Лабораторный результат химического исследования показал, что это гашиш массой почти 11 граммов.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 уголовного кодекса РФ. В данный момент мужчину поместили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU