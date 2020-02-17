Синоптики прогнозируют сильную метель в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются неблагоприятные погодные явления 18 февраля. Об этом югорчан поспешила предупредить пресс-служба регионального МЧС.
В течение суток в Югре местами ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду. В западных районах будет сильный снег, метель и ухудшение видимости на дорогах.
Также прогнозируется обострение обстановки на транспорте и увеличение показателей аварийности. Особенно речь идет о следующих городах и районах округа: Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Октябрьский, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Советский и Нефтеюганск.
В связи с этим сотрудники ГИБДД ХМАО напомнили основные факторы и причины увеличения ДТП:
- Нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение скоростного режима, безопасной дистанции, требований дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения, техническое состояние транспортных средств и метеорологические явления. Таковы опасности на дорогах, - резюмировали госавтоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU