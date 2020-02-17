Синоптики прогнозируют сильную метель в Югре

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:50:44+03:00

Особенно аккуратными нужно быть автомобилистам

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются неблагоприятные погодные явления 18 февраля. Об этом югорчан поспешила предупредить пресс-служба регионального МЧС.

В течение суток в Югре местами ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду. В западных районах будет сильный снег, метель и ухудшение видимости на дорогах.

Также прогнозируется обострение обстановки на транспорте и увеличение показателей аварийности. Особенно речь идет о следующих городах и районах округа: Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Октябрьский, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Советский и Нефтеюганск.

В связи с этим сотрудники ГИБДД ХМАО напомнили основные факторы и причины увеличения ДТП:

- Нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение скоростного режима, безопасной дистанции, требований дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения, техническое состояние транспортных средств и метеорологические явления. Таковы опасности на дорогах, - резюмировали госавтоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU