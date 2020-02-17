Перечень получателей соцподдержки расширили в ХМАО

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:35:11+03:00

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Власти Югры увеличили перечень получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналки. По информации правительства ХМАО, сведения о наличии у граждан задолженности по платежам за капремонт будут обеспечиваться за счет межведомственного взаимодействия.

Кроме того, перечень получателей мер социальной поддержки значительно расширяется. Теперь в него входят должности: специалист по работе с семьей, специалист по комплексной реабилитации, ассистент по оказанию технической помощи, тренер по всем видам спорта и тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту.

- Сумма выплаты зависит от характеристик жилого помещения, в котором проживает работник, и степени его благоустройства. Средний размер компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 2280,17 рубля, - отметила руководитель департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU