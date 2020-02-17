17 Февр. 2020 2020-02-17T13:22:10+03:00

Пенсионерка из Сургутского района за три часа дважды попалась на уловки мошенников Фото: pixabay.com

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В полицию Сургутского района поступило сообщение от 63-летней пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД Югры.

Полиция установила, что женщина разместила объявление о продаже массажной кровати стоимостью 70 тысяч рублей. Ей вскоре позвонила неизвестная и изъявила желание приобрести кровать.

Аферистка ввела женщину в заблуждение. Это обернулось потерей более 300 тысяч рублей. Вскоре на телефон поступил очередной звонок. Голос на конце провода представился сотрудником службы безопасности банка и предложил помощь по возврату украденных денег. Это вновь были мошенники, на этот раз они выманили более 50 тысяч рублей.

Тем временем подобное преступление совершено в отношении 35-летней жительницы поселка Солнечный. У нее аферисты списали со счета более 17 тысяч рублей.

В данный момент полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий. Возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU