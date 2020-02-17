Полномочный представитель президента России в УрФО прибыл в Югру
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прибыл с рабочим визитом в ХМАО. Об этом стало известно от пресс-службы регионального правительства.
Цуканов примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу памяти в Березово совместно с губернатором округа Натальей Комаровой. Он также вручит юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, которые проживают в Березово.
Кроме того, руководители посетят районную больницу и начальную школу. Там состоится прием граждан по личным вопросам.
Основная же цель визита - совещание по вопросам реализации в ХМАО национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». Чиновники обсудят ход реализации нацпроектов на территории Березовского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU