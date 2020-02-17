Три человека погибли на югорских дорогах

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:57:33+03:00

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На территории Югры с 14 по 16 февраля 2020 года три человека погибли в тринадцати дорожно-транспортных происшествиях. По информации региональной госавтоинспекции, в авариях также 25 человек получили травмы, в том числе семь детей.

Так, на 159 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе накануне, 16 февраля, около 00:10 произошло столкновение двух транспортных средств. Дорогу не поделили «Мерседес Атего» и «ВОЛЬВО».

В результате аварии водитель «Мерседес» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Также 16 февраля в 21:30 на 192 км автодороги «Сургут-Когалым» в Сургутском районе столкнулись «ВАЗ 21120» и «ВАЗ 21093». В итоге водитель «ВАЗ 21120» и пассажир второй машины от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Всего сотрудники ГИБДД Югры задержали полсотни водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, десять – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 58 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU