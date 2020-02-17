Сургутские дороги станут более ровными

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На дорогах Сургута для борьбы с колейностью в 2020 году планируют потратить более ста миллионов рублей. По информации администрации города, власти намерены привести в порядок тринадцать наиболее опасных участков.

Проблемные места заприметили еще летом в ходе обследований. Власти также учитывали и жалобы водителей в соцсетях.

Вскоре департамент городского хозяйства разработает техническое задание для организации аукционов. Их проведут в марте – апреле, чтобы уже в мае приступить к ремонту.

- В прошлом году на ликвидацию колейности потратили тоже около ста миллионов. В этом году планируем отремонтировать участки дорог на улицах Профсоюзов, Федорова, Ленина, Мира, Ивана Захарова, на Югорском тракте и Тюменском от Грибоедовской развязки до улицы Контейнерной. В некоторых местах колея достигает более пяти сантиметров. Это уже аварийные участки. Они обозначены знаками об ограничении скорости до 40 километров час и неровная дорога, – разъяснил начальник дорожно-транспортного управления департамента хозяйства Сургута Олег Черемисин.

Кроме того, устранят колейность на улице Лермонтова. Это стал возможно в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в списке около двадцати проблемных участков.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU